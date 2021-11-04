Россия и Армения подпишут программу межрегионального сотрудничества на 2022-2027 годы

В распоряжении, опубликованном накануне на официальном портале правовой информации Кабмина РФ, в частности, говорится: «Принять согласованное с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложение Минэкономразвития о подписании программы межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022-2027 годы».

Минэкономразвития поручено подписать программу сотрудничества от имени правительства России.