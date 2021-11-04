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Россия и Армения подпишут программу межрегионального сотрудничества на 2022-2027 годы

Государственные флаги РФ и Армении

Правительство Российской Федерации одобрило подписание программы межрегионального сотрудничества с правительством Армении на 2022-2027 годы.

В распоряжении, опубликованном накануне на официальном портале правовой информации Кабмина РФ, в частности, говорится: «Принять согласованное с Министерством иностранных дел и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложение Минэкономразвития о подписании программы межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022-2027 годы».

Минэкономразвития поручено подписать программу сотрудничества от имени правительства России.

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