Вы не хотите избавить бюджет от бесполезных трат? - оппозиционный депутат - чиновникам

«Разве это не многовато для президента с ограниченными полномочиями? - обращаясь к министру финансов Тиграну Хачатряну, спросил член оппозиционной фракции «Айастан» Агван Варданян. - Какова эффективность использования этих денег?»

Министр не ответил, оправданы ли зарубежные визиты президента на несколько сотен миллионов. Заместитель руководителя аппарата президента Хачатур Погосян ответил, что они не анализировали, был ли визит президента в ту или иную страну эффективным по сравнению с расходами.

На 2022 год аппарат президента планирует израсходовать 1 млрд 602 млн драмов.

«С 1 июля по 31 октября 2021 года - 122 дня, из которых 85 рабочих дней, и 54 из этих 85 дней президент республики провел не в Армении, официально или в частном порядке 54 из 85 рабочих дней он находился за границей, примерно в 7 странах», - отметил оппозиционный депутат.

В списке бессмысленных расходов оппозиционного депутата были и другие сферы, но дискуссия оживилась, когда Агван Варданян добрался до празднования «Дня гражданина». Этот праздник появился в календаре после прихода к власти Никола Пашиняна. Его успели отметить только один раз, в 2019 году. Пандемия коронавируса, а затем и катастрофическая война помешали власти отметить День гражданина в прошлом году. На следующий год на это празднование выделено 40 млн драмов.

«Вы не хотите избавить бюджет от бессмысленных трат?» - спросил Агван Варданян.

Власти не только не избавятся от описанных Варданяном бессмысленных расходов, но и, если будет возможность, организуют празднование еще более пышно, возразил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вновь вспомнив о бывших властях.

«В отличие от лет вашего правления, гражданин - наша высшая ценность, и именно гражданин показывает место каждого из нас в нашей политической жизни. Да, мы не можем отмечать праздник олигарха и не будем этого делать, не будем отмечать праздник тех, кто ворует деньги из бюджета», - заявил он.

«В любом случае лучше иметь возможность отмечать тройной праздник и День независимости, как это было прежде», - заметил Арам Варданян из оппозиционного блока «Айастан».

А депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Анна Мкртчян отметила: «Конечно, очень смешно слышать упоминания об олигархах от людей, в чьей фракции присутствие по крайней мере нескольких криминальных олигархов уже является установленным фактом».

Араик Арутюнян не ответил на намек Мкртчян о том, что в правящей фракции есть криминальные олигархи.

Обсуждение бюджета на следующий год в парламенте продолжается. Обсуждения не очень активные, более того, они проходят в почти пустом зале.