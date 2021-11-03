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Карабах

Глава МИД Армении: Ситуация на Южном Кавказе нестабильна из-за действий Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

В интервью французскому изданию Nouvelles d'Arménie министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что ситуация на Южном Кавказе нестабильна из-за деструктивных действий Азербайджана.

«Несмотря на то, что трехстороннее заявление Армении, России и Азербайджана положило конец боевым действиям [в Нагорном Карабахе], ситуация остается нестабильной. Это связано с невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, которые он взял на себя в рамках трехстороннего заявления, в частности, с искажением некоторых положений, невозвращением военнопленных и удерживаемых в плену гражданских лиц, а также агрессивной риторикой», - заявил глава МИД Армении.

По словам Арарата Мирзояна, Армения продолжит свои усилия по восстановлению стабильности в регионе.

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