Глава МИД Армении: Ситуация на Южном Кавказе нестабильна из-за действий Азербайджана

«Несмотря на то, что трехстороннее заявление Армении, России и Азербайджана положило конец боевым действиям [в Нагорном Карабахе], ситуация остается нестабильной. Это связано с невыполнением Азербайджаном некоторых обязательств, которые он взял на себя в рамках трехстороннего заявления, в частности, с искажением некоторых положений, невозвращением военнопленных и удерживаемых в плену гражданских лиц, а также агрессивной риторикой», - заявил глава МИД Армении.

По словам Арарата Мирзояна, Армения продолжит свои усилия по восстановлению стабильности в регионе.