Важно возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – Пашинян на встрече с Арутюняном

Приветствуя Арутюняна в армянской столице, Пашинян отметил, что в эти дни исполняется год с окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

«Конечно, за все это время работа никогда не прекращалась, и по случаю годовщины я думаю, что можно проанализировать работу, которую мы проделали за этот период, и оценить ситуацию. И сегодня, на нашей встречи мы обсудим эти вопросы.

Нужно признать, что за этот период правительству Арцаха [Нагорного Карабаха] совместно с правительством Республики Армения удалось провести конкретную работу по восстановлению нормальной жизни в Арцахе. Конечно, то, что сделано, мы не считаем удовлетворительным, мы должны продолжать работать в этом направлении, программы содействия, как мы уже не раз говорили, заменять программами развития.

Конечно, важно, чтобы мы на рабочем уровне обсудили наше видение урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Считаем важным возобновить полноценный переговорный процесс в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где, как неоднократно подчеркивали и сопредседатели, на основе общеизвестных принципов, в том числе права наций на самоопределение, состоится окончательное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта и определение статуса Карабаха.

Все эти вопросы всегда в нашей совместной повестке дня, и сегодня мы их обсудим подробнее», - в частности, отметил Пашинян, передает пресс-служба премьер-министра.

В свою очередь, Араик Арутюнян заявил, что спустя год после прошлогодней войны Нагорный Карабах не отклонились от пути политического решения вопроса.

«Мы продолжаем отстаивать право нации на самоопределение. И международные игроки, в том числе Минская группа ОБСЕ, продолжают оставаться посредниками в повестке решения карабахской проблемы, сохраняя принцип права наций на самоопределение», - отмети он.

Арутюнян отметил, что результаты проводимой послевоенной масштабной работы начинают приносить первые плоды.

«В ближайшие дни, до конца года, только в Степанакерте мы введем в эксплуатацию не менее 300 квартир. Речь идет о новостройках. Конечно, отчасти это строительство, которое началось еще до войны, но и сегодня нам удалось заложить фундамент тысяч квартир, а к концу следующего года мы сдадим не менее 2500-3000 квартир. В первую очередь, в рамках сумм, предоставляемых Арцаху правительством Армении и средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан». Конечно, суммы выделяются не только для строительства, но и для восстановления нормальной жизни Арцаха, на социальные программы. Словом, первые 300 семей до конца этого года, до Нового года уже получат свои дома, что очень важно с точки зрения решения демографической проблемы в Арцахе.

Также хочу поблагодарить Вас за то, что в госбюджете Армении на 2022 год выделена большая сумма, что позволит решить все проблемы. В короткие сроки, за 2-3 года, мы полностью решим жилищные, инфраструктурные и социальные проблемы.

Хочу отметить, что различные структуры Республики Армения и Республики Арцах достаточно активно взаимодействуют, оперативно реагируют на все наши вопросы. Любой поднятый вопрос, будь то социальный, инфраструктурный или иной, сразу же решается. Сегодняшняя жизнь Арцаха, в основном, обусловлена средствами, выделенными правительством Армении, вниманием и повседневной работой», - заявил карабахских лидер, согласно пресс-релизу.