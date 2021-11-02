Водители машин скорой помощи проводят акцию протеста, требуя повышения зарплаты

Водители 6-й подстанции скорой помощи в Ереване с утра проводят акцию протеста прямо во дворе подстанции. Они заявляют, что пять обслуживающих машин сегодня не будут обслуживать горожан, потому что, по их утверждению, зарплаты у них низкие, на них невозможно прокормить семью.

К водителям присоединились и врачи. Последние не подошли и не заявили о своих проблемах перед сотрудниками, прибывшими с Центральной станции скорой помощи, но до этого они отмечали, что тоже перегружены работой, вообще не имея возможности отдыхать.

Водители утверждают, что работают 7-10 дней, за 24 часа им платят 11 тыс. 300 драмов, а за 10 дней их не удовлетворяет даже 113 тыс. драмов.

«Дают 11 с чем-то тысяч, хотя бы 20 тысяч давали, хотя бы премию давали. Весь мир получает, они получают миллионы, мы получаем гроши, за наши деньги, которые они должны давать нам, они сами себе выдают премии», - сказал один из протестующих.

«Ночью кто сегодня работает 24 часа в сутки? Мы работаем, нам платят гроши за нашу работу», - продолжил другой.

Водители также говорят, что когда поступит вызов для перевозки тяжелобольного пациента, они обязательно поедут на вызов. По словам водителей, с утра они обслужили уже два таких вызова. Но в присутствии съемочной группы Радио Азатутюн в приемную поступил звонок, речь шла о пациенте с сердечно-сосудистыми проблемами, сотрудник открыл окно и спросил водители: «Есть вызов, поедете?»

Ответ был следующим: ключи собрали. Затем выяснилось, что ключи от машин собрал директор подстанции. Он заверил, что поступали звонки, он лично садился в машину вместе с врачом, но водители отказывались ехать.

Прибывшие на место представители Центральной станции скорой помощи заявили, что, если водители сейчас отказываются работать, то машины будут отогнаны, и на них будут работать водители других подстанций. Протестующие отказались работать, заявив, что продолжат акцию протеста.