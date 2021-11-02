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Армения

Артур Казинян в 10-й раз не избран на должность зампредседателя комиссии НС по вопросам обороны и безопасности

Артур Казинян (архив)

Постоянная комиссия Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности на заседании 2 ноября в 10-й раз не избрала депутата оппозиционной фракции «Айастан» Артура Казиняна на должность заместителя председателя комиссии.

Председатель комиссии Андраник Кочарян после голосования обратился к главе фракции «Айастан» Сейрану Оганяну с просьбой предложить нового кандидата.

«Г-н Оганян, это Ваше предложение или Роберта Кочаряна? Этот круговорот уже вне логики. Так или иначе Вы уже сами понимаете, что нужна правовая регулировка этому», - сказал он.

Власти готовят законодательную поправку, которая ограничит число выдвижений одного и того же кандидата на должность заместителя председателя комиссии до двух раз.

По действующему закону на эту должность должен был избран представитель оппозиции, и оппозиция в пятидневный срок должна выдвинуть нового или того же кандидата.

Юрист по профессии Артур Казинян ранее заявил, что решил пойти в комиссию по вопросам обороны и безопасности, чтобы раскрыть то, что произошло в ходе последней войны в Карабахе, а также до и после нее. По его словам, у большого числа людей есть подозрение, что имела место государственная измена.

Проваластные члены комиссии, однако, не хотят, чтобы Казинян был избран на эту должность, в качестве первой причины указывая на то, что он не служил в армии. А депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян отметил, что Артур Казинян «не владеет элементарными вопросами, касающимися вооруженных сил».

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