На обсуждении проекта бюджета Полиция и СНБ были представлены на уровне заместителей руководителей

«На Пайласаре никаких изменений нет. Накануне командующий пограничными войсками был там и ответил на вопросы. Там у нас нет никаких изменений», - сказал он.

На замечание Радио Азатутюн, что российские войска спустились с Пайласара, и вопрос, какая была договоренность, объяснили ли они, почему спустились, он ответил: «Я не знаю о подобной ситуации».

А на вопрос, безопасна ли сейчас дорога в Сюнике, Акопян ответил: «Да, безопасна. «Я приехал оттуда накануне, очень безопасно. Правда, там стоят представители соседнего государства, но армянских граждан вообще [не останавливают]…».

Однако на дороге Горис-Капан периодически фиксируются инциденты, о которых сообщают сами местные жители.

«У меня нет подобной информации», - в связи с этим сказал замглавы СНБ.

Арам Акопян находился в парламенте для участия в обсуждении проекта госбюджета на 2022 год на совместном заседании постоянных комиссий.

Вопрос, почему не явился директор СНБ, и многие другие вопросы Акопян просто оставил без ответа.

На обсуждении проекта бюджета полиция также была представлена на уровне заместителя начальника Полиции. Ара Фиданян отметил, что они сочли это целесообразным и отсутствие первого лица вовсе не является пренебрежительным отношением к парламенту.

«Есть некоторые обстоятельства, о которых я не могу говорить, в частности, в связи с событиями», - сказал он.

Фиданян сообщил, что загруженность полиции в Сюникской области увеличилась, так как полицейские несут постоянную службу на 21-километровом участке дороги Горис-Капан, который находится под контролем вооруженных сил Азербайджана.

«На том участке, где необходимо сопровождение, однозначно осуществляется сопровождение. Будь то силами Полиции или Службы национальной безопасности сопровождение там осуществляется. Сопровождение осуществляется также на Татевской дороге... Вы знаете, что были определенные скопления грузовиков, там также обеспечивается безопасность, все это организовывается, проводится довольно масштабная работа на этом участке», - сказал замглавы Полиции.

Увеличилась протяженность границ и вооруженные силы не могут выполнять всю работу в одиночку - Андраник Кочарян

Взять инструменты и идти на границу - такое предложение по восполнению нехватки человеческих ресурсов уже во время заседания высказал председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Андраник Кочарян.

Он сказал, что протяженность границ увеличилась и вооруженные силы не могут выполнять всю работу в одиночку.

«Некоторые слои общества, например студенты и другие, которые говорят, что они поддерживают арми, было бы хорошо, если бы это было предметно... Давайте возьмем инструменты и пойдем и поучаствуем в инженерных работах, чтобы наши военнослужащие могли сосредоточиться на выполнении поставленной перед ними военной задачи», - сказал он.

В парламенте также находился министр обороны Аршак Карапетян, который пришел и ушел через специальный вход и не ответил на вопросы журналистов. Его доклад обсуждался в закрытом режиме, и не все депутаты смогли принять в нем участие. Некоторые из них до сих пор не получили разрешения на доступ к секретным материалам, которые Служба национальной безопасности выдает депутатам после проведения определенных проверок.

Именно поэтому Артуру Хачатряну из оппозиционной фракции «Айастан» пришлось покинуть закрытую часть обсуждения.

Однако представитель СНБ не дал объяснений по этому поводу.

Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею», участвовавший в закрытом обсуждении оборонного бюджета, после заседания, не сообщив содержательных подробностей, сказал, что и в закрытом формате они не получили ответов на интересующие их вопросы.

«Их разъяснения по тому или иному вопросу: «поверьте нам, мы проводим большую работу в этом направлении, мы делаем все, прилагаем усилия». Это не вызывает доверия в первую очередь потому, что перед нами та власть, которая два-три года подряд говорила одно, а делала прямо противоположное. И, во-вторых, есть процессы, которыми мы владеем, хоть и не полностью, но объяснения, данные официальными лицами, им диаметрально противоречат», - сказал Абраамян.

У доклада Минобороны не было открытого раздела, хотя на прошлой неделе заявлялось, что правительство предусматривает в следующем году увеличить оборонный бюджет на 11%, планируя расходы в этой сфере на сумму более 345 млрд драмов (около 719 млн долларов). Согласно проекту, бюджет СНБ, по сравнению с 2021 годом, увеличится примерно на 23%, достигнув почти 43 млрд драмов (свыше 89,5 млн долларов).