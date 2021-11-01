COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 51 пациент

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 1 ноября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 1641 и сейчас составляет 270 741.

Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался 51 пациент. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 6379.

Согласно Минздраву, за время эпидемии 1299 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 30 978, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 110 256 (12 835 за сутки).