«Гражданский Договор» и «Блок Баласаняна» подписали меморандум о сотрудничестве в Гюмри

Согласно меморандуму, Вардгес Самсонян из «Блока Баласаняна» выдвигается на пост мэра Гюмри, а заместители мэра выдвигаются от партии «Гражданский договор».

Представительница «Гражданского Договора» Кнарик Арутюнян сообщила, что имена кандидатов в заместители мэра, а также другая информация будет представлена после первого заседания Совета старейшин (муниципального собрания), назначенного на 1 ноября.

Меморандум был подписан по результатам местных выборов 17 октября с целью сформировать стабильное большинство в Совете старейшин Гюмри.

На вопрос Радио Азатутюн, почему подписание меморандума так затянулось, Кнарик Арутюнян ответила так: «О давлении не может быть и речи. Меморандум направлен только на развитие города. За эти годы правящая сила страны реализовала в Гюмри множество программ, мы заинтересованы в том, чтобы партия «Гражданский договор» продолжила эту добрую традицию и в Гюмри. Просто так сложились сроки, не нужно видеть в этом какую-то закономерность или намерение».

«Блок Баласанян», получивший относительное большинство мест в новом Совете старейшин Гюмри - 14, не смог самостоятельно сформировать большинство. Для этого ему не хватило трех мандатов. «Гражданский договор» получил 11 мест в муниципальном собрании.