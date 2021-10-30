В Армении с 1 ноября станет обязательным ношение масок в открытых общественных местах

Отметим, что на заседании правительства 28 октября премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что ношение маски в открытых общественных местах снова станет обязательным.

С 26 октября вузы в Армении перешли на дистанционное обучение, а школьные каникулы были продлены на неделю – до 8 ноября. Обсуждается также вопрос о продлении школьных каникул еще на неделю.

Отметим, что требование носить маску в открытых общественных местах в Армении было снято в июне этого года.

Ситуация с коронавирусом в Армении ухудшилась в последние недели.

Как сообщают из Минздрава, за прошедшие сутки в Армении выявлено 2193 новых случая коронавируса, а от ковида умерло 52 человек.

Всего с начала эпидемии от ковида в Армении умерли 6284 человек. Еще 1291 пациент с коронавирусной инфекцией скончался по другим причинам.