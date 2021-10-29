В Армении прививку от коронавируса уже можно сделать детям старше 12 лет

«Я узнала, что в Европе и Америке вакцинируются уже с 12 лет, и поэтому я спросила отца, можно ли и мне вакцинироваться в Армении, потому что я очень этого хотела, потому что знаю, что вакцинация помогает не заразиться, не заражать других, взрослых. Я сама захотела привиться», - сказала Наре.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, шестерым из детей, на данный момент вакцинированных от коронавируса в Армении, как раз 12 лет. Министр здравоохранения, приняв за основу предложение Европейского агентства лекарственных средств, изменила путеводитель по применению вакцины американской компании Moderna, сделав ее доступной также для детей возрастной группы старше 12 лет.

Министр ссылается на опыт Китая, отмечая, что там в настоящее время вакцинируют детей в возрасте 3-5 лет. «В настоящее время страны также приступили к масштабной вакцинации детей, потому что этапы тестирования уже можно считать завершенными. Следуя этому опыту, мы предоставили возможность для детей старше 12 лет в Армении пройти вакцинацию с письменного согласия их родителей, что безопасно и эффективно», - отметила министр Аванесян.

Арсен Торосян в эфире Радио Азатутюн заявил, что когда Армения, подобно ряду стран мира, сделает американскую вакцину Moderna доступной также для детей старше 12 лет, он вакцинирует свою дочь. По словам Торосяна, решение о вакцинации его дочь приняла самостоятельно, он же помог ей получить достоверную информацию.

«В мире прямо сейчас обсуждается вакцинация детей 5-12 лет в тех странах, где уже давно вакцинируют 12-летних. США, Великобритания, Дания, многие страны начали вакцинацию детей старше 12 лет и имеют очень высокие показатели - охват детей этого возраста составляет 70-80%. Я думаю, что параллельно с доступностью вакцины мы также должны идти по этому пути», - подчеркнул Торосян.

До этого изменения вакцины против коронавируса в Армении были доступны только людям старше 18 лет. Однако в нескольких странах мира детям уже делают прививки от коронавируса. По данным агентства Reuters, например, Германия еще в августе согласилась сделать вакцинацию доступной для всех детей в возрасте от 12-ти до 17 лет.

Венгрия в середине мая начала вакцинацию молодежи в возрасте 16-18 лет, а власти Объединенных Арабских Эмиратов еще в августе проинформировали своих жителей, что китайская вакцина Sinopharm предназначена также для детей в возрасте от 3-х до 17 лет.

В Израиле, население которого составляет около 9 миллионов человек, вакцинировано более 70 процентов населения, в том числе и дети.

Живущий в Израиле журналист Артем Чернаморян сообщил Радио Азатутюн, что даже при входе в гостиницу дети старше 3 лет должны иметь тест ПЦР. Несмотря на неоднозначное отношение некоторых родителей, по словам Чернаморяна, в школе, где учатся его дети, более 40% детей до 12 лет вакцинированы американской вакциной Pfizer.

«Например, во многих случаях 30-40% детей в возрасте 14-15 лет в школах вакцинированы», - сказал Чернаморян.

Бывший министр здравоохранения, профессор Ара Баблоян, всю свою жизнь посвятивший педиатрии и возглавляющий ереванский медицинский комплекс «Арабкир», просит родителей вакцинировать детей и не принимать в штыки вакцинацию детей от ковид. Сопровождая министра здравоохранения в коронавирусное отделение больницы, он сообщил, что у них проходят лечение 22 инфицированных ребенка, двое из которых - в реанимационном отделении.

«Я должен попросить и призвать наше население принять активное участие в этой программе вакцинации, потому что это единственная гарантия сегодня для сохранения наших показателей здоровья, снижения смертности, а смертность от ковида растет очень быстро, и потери для нас просто шокирующие», - сказал Баблоян.

Ара Баблоян добавил, что обязательно сделает прививки своим внукам. А 17-летняя дочь министра здравоохранения Анаит Аванесян будет вакцинирована в это воскресенье в павильоне для вакцинации под открытым небом в Гюмри.

Сколько детей на данный момент заразились коронавирусом в Армении, сколько детей госпитализированы и сколько детей умерли? В Минздраве пообещали ответить на эти вопросы, когда мы направим письменный запрос.

Бывший министр здравоохранения Армен Мурадян, который сейчас является ректором Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ), сегодня распространил сообщение о том, что в университетской клинике «Мурацан» от ковида скончался месячный ребенок. По сообщению Мурадяна, в больнице госпитализированы 17 детей с COVID-19, состояние двоих из них крайне тяжелое.