Анкара вновь подтверждает готовность пойти навстречу позитивным сигналам из Еревана, согласовывая свои шаги с Баку

После визита вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Физули и Зангелан министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Türk сегодня затронул будущее армяно-турецких отношений. Чавушоглу отметил, что во время последнего визита они обсудили с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и другими партнерами совместные шаги, направленные на обеспечение региональной стабильности и сотрудничества.

«Война окончена, и теперь, согласно предложению Азербайджана, между сторонами должен быть подписан мирный договор. Однако пока положительного ответа от Армении по этому вопросу не прозвучало», - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции также сказал, что они готовы обсудить этот вопрос и в трехстороннем формате - Анкара-Баку-Ереван.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой в Зангелане подчеркнул, что нормализация армяно-турецких отношений связана с решением существующих проблем между Азербайджаном и Арменией. Он заявил, что позиция Анкары в вопросе нормализации отношений с Арменией неизменна: Ереван должен проявить политическую волю и решить проблемы с Азербайджаном. В этом контексте Эрдоган отметил важность уточнения и взаимного признания государственных границ между сторонами.

«Если Армения проявит искреннюю волю нормализовать отношения с Азербайджаном, то для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется никаких препятствий», - заявил президент Турции.