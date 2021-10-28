Евросоюз признал ковид-сертификаты Армении

«Сегодня мы приняли два новых решения, подтвердив, что сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные этими двумя странами, эквивалентны цифровым ковид-сертификатам Европейского союза.

Уже 45 стран на четырех континентах подключены к системе санитарных сертификатов ЕС», - сообщается на странице Еврокомиссии в Twitter.

Это означает, что сертификаты, выданные странами, входящими в ковид-систему ЕС, принимаются в Евросоюзе на тех же условиях, что и ковид-сертификаты ЕС.