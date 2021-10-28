Президент Армении заявил о невозможности демаркации границы с Азербайджаном без России

Об этом в интервью российскому телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.



Он пояснил, что «с первого дня» после остановки войны в Нагорном Карабахе возникли проблемы с установлением границы между двумя странами и с определением того, где именно она проходит. Саркисян подчеркнул, что азербайджанская сторона использует виртуальные карты, тогда как, по его мнению, истинную границу нужно устанавливать по советским картам.



«Тогда [после остановки военных действий] я тоже написал Владимиру Владимировичу [Путину] письмо, в этом письме высказал мысль, что именно [советские] карты хранят [возможное решение проблемы]. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то еще», - сказал Саркисян.



Президент отметил, что в этом случае любой человек, обладающий навыками программирования, может «нарисовать» границу в любом месте. «В общем, это виртуальные карты. А реальные карты, — все-таки у нас же есть история, все-таки общая история и в Российской империи, в Советском Союзе», — подчеркнул он.



По словам Саркисяна, трудности при определении границы возникли, в частности, с деревнями, которые оказались на границе, а также с территориями, принадлежащими компаниям. К примеру, в отношении одного из добывающих предприятий неясно, где «сейчас рудниковая часть, — слева или справа».



На прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», также высказался о том, что Россия может сыграть ключевую роль в определении границы между Арменией и Азербайджаном. «Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период», — отметил он.



По словам российского президента, нужно «спокойненько сесть с обеих сторон» и, используя данные советских карт, «где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять».



В получасовом интервью РБК президент Армении также заявил о необходимости менять структуру принятия решений в стране, а для этого, по его словам, необходимо менять Конституцию.

Как отметил Армен Саркисян, нужны механизмы, позволяющие принимать эффективные решения, которые не будут оставаться на бумаге.