Открытие дипломатической миссии Ватикана в Армении станет символом наведения мостов в регионе - Эдгар Пенья Пара

По случаю открытия в Ереване Апостольской нунциатуры Ватикана в столице Армении находится делегация во главе с заместителем государственного секретаря по общим вопросам Святого Престола, архиепископом Эдгаром Пенья Пара.

Сегодня после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном высокопоставленный представитель Ватикана подчеркнул, что, несмотря на нехватку средств и персонала, программа была реализована в течение нескольких месяцев.

«Я убежден, что эта Апостольская нунциатура станет для Армении и для международного сообщества в целом символом наведения мостов в регионе, создания возможностей для встреч и открытия новых путей для справедливого и длительного мира», - отметил он.

Глава МИД Армении в свою очередь подчеркнул тот факт, что Ватикан всегда был рядом с Арменией. Арарат Мирзоян напомнил, что в дни Карабахской войны и в последующий период Ватикан распространял заявления и призывы к освобождению армянских пленных.

«И сейчас Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право и обязательства, принятые им по трехстороннему заявлению от 9 ноября, продолжает удерживать армянских военнопленных и гражданских лиц. И мы просим Святейшего Понтифика в своих молитвах и публичных посланиях всегда упоминать армянских военнопленных и необходимость их немедленного освобождения. Отмечу, что после 44-дневной войны на перешедших под контроль Азербайджана территориях под угрозой находится армянское историческое, культурное и религиозное наследие Арцаха. В этом смысле мы отметили важность интереса как ЮНЕСКО, так и Святого Престола к этому вопросу», - сказал Мирзоян.

Стороны охарактеризовали двусторонние отношения между Арменией и Святым Престолом как «особые».

Его Святейшество Папа Римский Франциск в 2016 году посетил Армению под девизом «Визит в первую христианскую страну», а до этого 12 апреля 2015 года в базилике Святого Петра в ходе литургии, посвященной армянским верующим, прозвучало однозначное заявление Папы Римского о Геноциде армян. В течение этих лет взаимные визиты на высоком уровне продолжались. Недавно Ватикан посетил президент Армении.

После сегодняшней встречи с высокопоставленным представителем Ватикана министр иностранных дел Арарат Мирзоян отказался отвечать на наши вопросы Радио Азатутюн.