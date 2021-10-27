Сегодня 22-я годовщина теракта в парламенте Армении

Сегодня исполняется 22 года со дня теракта в парламенте Армении. 27 октября 1999 года преступная группа во главе с Наири Унаняном, ворвавшись в зал заседаний Национального собрания, застрелила спикера парламента Карена Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саргсяна, вице-спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, депутатов Арменака Арменакяна, Микаела Котаняна, Генриха Абраамяна и министра Леонарда Петросяна. Еще восемь человек были ранены.

В декабре 2003 года суд приговорил шесть человек, включая Наири Унаняна, к пожизненному заключению, еще одного - к 14 годам лишения свободы.

Приговоренный к пожизненному заключению Врам Галстян впоследствии совершил самоубийство, а Гамлет Степанян, приговоренный к 14 годам лишения свободы, внезапно скончался.

Родственники погибших утверждают, что заказчики преступления 27 октября не раскрыты.

Национальное собрание начало сегодняшнее заседание с минуты молчания в память о погибших.