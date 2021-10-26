За первые 6 месяцев этого года 22 тыс. граждан Армении получили российское гражданство, что стало рекордным показателем

К примеру, за такой же период 2017 года это число было примерно вдвое меньше - 11,5 тыс. человек.

По официальным данным, в целом среди получающих гражданство России Армения в абсолютных числах занимает 4-е место после Украины, Казахстана и Таджикистана. Однако по соотношению собственного населения и числа получивших российские паспорта Армения оказывается на первом месте среди всех стран.

К экономическим проблемам, которые были постоянно после обретения независимости, сейчас прибавились послевоенные опасения, отметил юрист по вопросам миграции, президент русско-армянской ассоциации юристов АРМРОСТ Рубен Киракосян.

«Проблема в том, что сегодня в Армении царит послевоенная депрессивная ситуация, которая, конечно же, оказывает давление на повседневную жизнь людей. И, к сожалению, многие принимают решение хотя бы временно переехать в Россию, поскольку даже неясно, какие вообще горизонты откроются в регионе в ближайшее время. Во многих случаях это решение принимается трудно, но есть тенденция, что приезжающие остаются здесь», - сказал он.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, в этом году увеличилось число армян, вставших на учет в Миграционной службе России и начавших процесс получения легального статуса в России. За первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 300 тыс. таких армян, а за аналогичный период прошлого года этот показатель не достигал даже 200 тысяч.

Другими словами, по состоянию на первое полугодие этого года почти 10% населения Армении встало на учет в России. Причем речь идет исключительно о легальных мигрантах. Немало и тех, кто живут и работают в России без какого-либо легального статуса.

Этим рекордным данным по миграции также способствует политика, проводимая в данной сфере местными властями, в результате чего иностранцы теперь гораздо легче и быстрее получают статус в России.

«Российское законодательство сегодня либерализовало и упростило порядок легализации в стране, так как здесь существуют серьезные демографические проблемы, и Россия заинтересована сегодня в принятии граждан других государств, в первую очередь граждан государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые находятся, условно говоря, в одном культурном и языковом пространстве, у многих все еще остается генетической память о советских временах, и этот механизм сегодня здесь работает. Миграционная служба еще больше упростила свою работу», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Рубен Киракосян.

Юрист отметил, что если несколько лет назад, сразу после бархатной революции, многие говорили о возвращении в Армению, то сейчас, особенно после войны, подобной тенденции не наблюдается.

«Статистика сейчас такова, что миграция выросла, мы здесь фиксируем этот факт в своей работе. И поскольку есть социальные трудности, у многих есть трудности с работой в Армении, основная часть, которая приезжает сюда, трудно принимает решение о возвращении», - сказал он.

Как правило, армяне после получения российского гражданства не отказываются от гражданства Армении. Российские законы сегодня это позволяют.

«Так называемые патриотические мотивы граждан Армении в любом случае всегда присутствуют, они никогда не решают навсегда покинуть Армению. И я не знаю случая, когда бы кто-то, кто принял гражданство РФ, отказался от гражданства Армении, статус двойного гражданства - это норма, Россия также приняла это на законных основаниях», - сказал Киракосян.