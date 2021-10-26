В Армении новый рекорд смертей от ковида: За сутки скончались 57 человек

Согласно Министерству здравоохранения, от коронавирусной инфекции скончались 57 пациентов. Еще два пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.

Согласно тому же источнику, за сутки было выявлено 1517 новых случаев коронавируса, выздоровели 1050 человек.

Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 298 тысяч случаев коронавируса. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, составило 6,112. Еще 1263 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.

Отметим также, что за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе от ковида скончались два пациента.