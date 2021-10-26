Оппозиционного депутата спустили с трибуны после инцидента с вице-спикером

В Национальном собрании обсуждался вопрос о количестве членов следственной комиссии, созданной силой закона для изучения использования средств, собранных Всеармянским фондом «Айастан» и перечисленных в госбюджет Армении.

Оппозиция считает, что существует озабоченность в связи с тем, что около 52 миллиардов драмов (порядка 104 миллионов долларов), которые были собраны фондом в рамках кампании «Мы - наши границы» во время прошлогодней 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и впоследствии были перечислены в госбюджет Армении, были использованы неэффективно.

Об этом в парламенте, в частности, заявил Айк Мамиджанян, который представляет оппозиционную фракцию «Честь имею», инициирующую создание следственной комиссии.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Виген Хачатрян возразил, заявив, что проводится «продуманная политика по дискредитации фонда». Хачатрян назвал это подлостью.

В ответ член оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян заявил, что примеров много, «но тот, кто отрекся от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], - предатель».

Председательствующий на заседании вице-спикер НС Рубен Рубинян сначала призвал депутатов не нарушать этические нормы, а затем настоял на том, чтобы назывались конкретные имена. «Вы обвинили кого-то в том, что он отрекся от Арцаха, так назовите его», - заявил он.

«Я дословно процитирую Вигена Хачатряна, после чего поговорим», - сказал Манукян.

«Вы называете Вигена Хачатряна предателем?» - спросил Рубинян, распорядившись выключить микрофон Гегама Манукяна и призвав оппозиционного депутата покинуть трибуну. Последний, однако, продолжил свое выступление в условиях выключенного микрофона. После этого Рубинян пригласил в зал заседаний сотрудников службы безопасности, которые, взяв оппозиционного депутата под руки, спустили его с трибуны. Затем был объявлен перерыв на 20 минут.