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Политика

Парламент на закрытом заседании обсудит ситуацию на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном и вопросы демаркации

Рубен Рубинян

Национальное собрание Армении на закрытом заседании обсудит ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации границы.

Законопроект принят сегодня на очередном заседании парламента большинством голосов депутатов.

Путем голосования первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Камо Кочунцу и командующему пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арману Маралчяну была предоставлена возможность выступить с докладом.

На вопрос депутата фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, по какой причине на обсуждение не был приглашен министр иностранных дел Арарат Мирзоян, поскольку было также предложение пригласить и его, вице-спикер НС Рубен Рубинян ответил так: «Г-н Минасян, я передал правительству предложение оппозиции. Фактически правительство посчитало необходимым для обсуждения направить в Национальное собрание упомянутых должностных лиц».

Напомним, что еще в сентябре оппозиционные фракции потребовали найти формат и организовать обсуждение в парламенте относительно приграничной ситуации в Сюнике.

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