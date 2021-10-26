Парламент на закрытом заседании обсудит ситуацию на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном и вопросы демаркации

Законопроект принят сегодня на очередном заседании парламента большинством голосов депутатов.

Путем голосования первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Камо Кочунцу и командующему пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арману Маралчяну была предоставлена возможность выступить с докладом.

На вопрос депутата фракции «Айастан» Арцвика Минасяна, по какой причине на обсуждение не был приглашен министр иностранных дел Арарат Мирзоян, поскольку было также предложение пригласить и его, вице-спикер НС Рубен Рубинян ответил так: «Г-н Минасян, я передал правительству предложение оппозиции. Фактически правительство посчитало необходимым для обсуждения направить в Национальное собрание упомянутых должностных лиц».

Напомним, что еще в сентябре оппозиционные фракции потребовали найти формат и организовать обсуждение в парламенте относительно приграничной ситуации в Сюнике.