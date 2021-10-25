Св. Эчмиадзин заверяет, что никогда не проповедовал против прививок, а выступление аргавандского священника было частным случаем

Настоятель церкви Святого Саркиса в Аргаванде, отец Григор Ованнисян сегодня не захотел комментировать, что побудило его несколько дней назад во время проповеди в церкви усомниться в эффективности вакцинации.

«Будем мы вакцинироваться, не будем вакцинироваться, китайской ли, российской или британской вакциной, сдадим какой-то тест - все это ложь. Все для одного – для покаяния», - сказал он.

Директор офиса по церковным концептуальным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина, епископ Вазген Мирзаханян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что это был частный случай, Первопрестольный Эчмиадзин никогда не проповедовал против вакцинации. Он отметил, что многие священнослужители Армянской Апостольской церкви, в том числе и Католикос всех армян, уже вакцинировались и он тоже собирается вакцинироваться.

«Первопрестольный Эчмиадзин считает, что его верующие свободны выбирать - принимать лекарство или не принимать, но в обоих случаях наши верующие должны знать, что они несут ответственность за жизнь ближнего. Потому что наша свобода и здоровье нашего ближнего – эти два фактора должны сочетаться», - сказал он.

«Десятки людей каждый день умирают от этой болезни, это беспокоит нашу церковь, - отметил епископ Вазген, продолжив: - Нужно, чтобы у каждого был ответственный подход».

«Это означает, что если сегодня медицина предлагает нам способ лечения и избавления от всех этих болезней, я думаю, мы должны прислушаться к врачам и попытаться принять правильные решения», - добавил он.

Сам настоятель церкви Святого Саркиса в Аргаванде не уточнил, на каких фактах он основывался, когда, обращаясь к верующим, сказал, что Бог послал коронавирус в мир, поэтому решения, предлагаемые медициной, не могут быть эффективными. В офисе по церковным концептуальным вопросам Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщили, что им не известны подробности инцидента, но они призывают духовенство подходить ответственно к своим словам и здоровью верующих.

«Наши духовные служители должны быть очень внимательными в своих высказываниях, потому что у них есть последователи в их церквях, и, говоря эмоционально, мы можем также причинить большой вред. Как я сказал, эта свобода также требует от нас ответственности, поэтому все мы должны быть ответственными друг за друга и очень осторожными в своих словах», - считает священник.

Вместо этих противоречивых заявлений Армянская церковь могла бы стать авангардом в борьбе с инфекцией, сказал специалист в сфере общественного здравоохранения Давид Мелик-Нубарян.

«Есть страны, где церковь сыграла очень важную роль, в том числе за счет этой роли у них есть хорошие показатели. Например, одной из самых вакцинированных стран в Европе является Ирландия, известная как верующая страна с очень сильной католической церковью, где церковь выразила особую поддержку процессу вакцинации», - сказал Мелик-Нубарян.

Армения по уровню вакцинации по-прежнему остается последней в регионе, между тем случаи заболеваний и смертей растут день ото дня. Только за последние 7 дней, по данным Минздрава, от ковида умерло 250 человек, за неделю число инфицированных увеличилось более чем на 13 тысяч. Система здравоохранения работает в сверхнапряженном режиме, коечный фонд находится на грани исчерпания, написала в Facebook министр здравоохранения Анаит Аванесян.