В Армении скончалась беременная мать погибшего в ходе 44-дневной войны солдата

41-летняя Сирануйш Налбандян находилась на ИВЛ с тяжелой пневмонией.

Несколько дней назад женщина жестами показывала корреспонденту Радио Азатутюн, что «должна бороться», поскольку находится на пятом месяце беременности и должна родить дочку, после чего также хочет родить еще одного сына. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

12 октября был зарегистрирован первых случай смерти беременной женщины от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался 31 пациент.