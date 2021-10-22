Возглавляемый Робертом Кочаряном блок готовится к митингу

«Эти власти не служат интересам армянского народа и нашей государственности», - сказал заместитель председателя Национального собрания от оппозиционного блока «Айастан» Ишхан Сагателян, отметив, что они обеспокоены тем, что действующие власти уступят Азербайджану новые территории Армении.

Обещанная Пашиняном эра мира будет достигнута в ущерб жизненным интересам Армении, а «Зангезурский коридор» они уступят с другой формулировкой, заявил представитель парламентской фракции «Айастан».

«Мы считаем, что то, что происходит, будет новым договором о капитуляции, то есть, Армения пойдет на новые уступки. Чтобы предотвратить это, всеармянскими силами должно быть сформировано национальное сопротивление, чтобы показать всему миру, включая нынешнюю власть зла, что в нашей стране есть сопротивление, наш народ не согласен с этим процессом и выходит на борьбу», - сказал Сагателян.

В преддверии митинга начались обсуждения с политическими силами, экспертами и политологами. Они формируют национальное сопротивление под лозунгом «Нет тюркизации, нет изгнанию армян из Арцаха!»

Планы блока представил глава парламентской фракции «Айастан» Сейран Оганян: «Имеют место и очевидные, и некие теневые явления, на предотвращение которых должна быть направлена наша общая работа».

На вопрос, как они будут противостоять планам Пашиняна, которые оппозиция считает губительными для государственности Армении, Сагателян ответил, что они представят народу опасности и предложат свои решения.

«Мы будем объяснять людям, что власть идет по этому пути, а мы предлагаем этот путь, уважаемые граждане Республики Армения. Перед нами также стоит задача объяснить людям, что этот человек [Никол Пашинян] их в очередной раз обманывает», - сказал член оппозиционной фракции.

По его словам, они начали обсуждения с разными силами, встретились с представителями силы во главе с Карин Тоноян, Республиканской партией во главе с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном и партии «Отечество» Артура Ванецяна. В списке встреч также силы, присоединившиеся к «Движению за спасение отечества», которое после войны вело уличную борьбу с властью.

«Мы открыты для встреч с разными силами, чтобы обсудить ситуацию в нашей стране и найти выход из сложившейся ситуации», - сказал Сагателян, отметив, что вопрос об отстранении Никола Пашиняна от власти также находится в их повестке дня.

Сагателян пока не раскрывает скобки о том, будут ли митинги непрерывными или разовыми. По его словам, они на своем примере уличной борьбы убедились, что главное - не разочаровывать людей, у которых большие ожидания.

«Если мы сочтем, что есть вопрос о непрерывности, есть такое настроение, мы сделаем их непрерывными. То есть, мы сегодня проводим митинг не для того, чтобы сказать людям: «видите, мы провели митинг». Перед нами стоит задача, и мы постараемся шаг за шагом выполнить эту задачу», - сказал вице-спикер НС от оппозиции.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян заверил свою команду, что не намерен идти на территориальные уступки, заявил сегодня член правящей фракции Гагик Мелконян.

«Мы вчера встречались с премьер-министром, такого опасения нет, никто не собирается отдавать новые территории или отдавать какие-то территории. Если мы хотим мира, разве это значит, что мы отдаем территории? Если мы хотим войны, мы берем территории? Они хотят войны или мира? Просто интересно», - сказал Мелконян.

Что касается предстоящего митинга блока «Айастан», то провластный депутат заявил, что у него нет опасений, оппозиция хочет взять власть, но ей это не удастся, в парламенте не удалось, и теперь она возвращается на улицы․

«Их место - улица, пусть выходят на улицы и ведут борьбу на улицах, никто не встанет рядом с ними, они хотят власть, власть не там лежит, чтобы они ее взяли», - сказал он.

Блок «Айастан» продолжит встречи, следующая - с политическими силами.