Омбудсмен подтверждает, что вторгшиеся в Гегаркуник азербайджанские вооруженные силы проводят фортификационные работы

После разъяснения Министерства обороны Армении защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян подтверждает свое ранее сделанное заявление о том, что вооруженные силы Азербайджана, незаконно вторгшиеся в Гегаркуникскую область Армении, в непосредственной близости от армянских сел проводят активные фортификационные работы, в том числе работы по строительству дорог, увеличили число военнослужащих и количество вооружений на позициях.

Армянское военное ведомство 19 октября ответило на это заявление, отметив, что сведения омбудсмена преувеличены, есть утверждения, которые не соответствуют действительности. Минобороны настаивало на том, что вооруженные силы Азербайджана не проводят активные инженерные работы, не строят большие укрытия или новые дороги, а попытки проведения таких работ пресекаются вооруженными силами Армении.

В ответ на разъяснение Минобороны офис омбудсмена заявил, что омбудсмен никогда не публикует преувеличенных и тем более неточных данных.

«Вообще, если Защитник прав человека выступает с каким-либо публичным заявлением, значит, у него есть для этого убедительные доказательства - и не одно, а как минимум несколько. Поэтому мы требуем от должностных лиц Министерства обороны впредь не допускать подобных недальновидных формулировок в ответ на заявления омбудсмена», - говорится в заявлении.

Вместе со вторым заявлением омбудсмен также опубликовал видео, которое, по данным аппарата омбудсмена, подтверждает проведение вооруженными силами Азербайджана инженерных работ в непосредственной близости от сел Гегаркуникской области. В видеоролике на спутниковом снимке показана дорога, построенная возле сел Кут и Верин Шоржа. По данным офиса омбудсмена, эта дорога была построена во второй половине июля. На отдельных фото изображены каменные постройки.

Еще в начале лета главы сел, ставших приграничными с Азербайджаном, сообщили Радио Азатутюн, что азербайджанская сторона проводит фортификационные работы на территории Армении. На следующий день в Минобороны заявили, что азербайджанские вооруженные силы пытались провести инженерные работы на территории Армении, но их действия были пресечены. Спустя несколько дней военное ведомство распространило видео с таким же заголовком.

Сегодня глава общины Верин Шоржа Артем Ераносян и глава общины Кут Сима Читчян подтвердили сказанное ими ранее. По словам руководителей общин, сейчас из-за снега не видно, чем занимаются азербайджанские вооруженные силы, в начале лета они заметили, что азербайджанцы активизировались, используют тракторы.

«В течение лета они работали, сейчас я ничего не замечаю», - сказал Артем Ераносян.

А Сима Читчян сказала: «Отсюда не видно, сейчас в горах лежит снег, и мы ничего не замечаем. Что они построили несколько месяцев назад, то видно, ничего нового отсюда не видно».

Азербайджанские вооруженные силы пять месяцев назад пересекли границу Армении в направлениях Гегаркуникской и Сюникской областей и до сих пор не покинули территорию страны.