Интерес Запада к Армении растет - Степан Григорян

Премьер-министр Никол Пашинян вчера провел отдельные встречи со специальным представителем генерального секретаря НАТО и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

В ходе встреч были затронуты региональные вопросы, в частности, нагорно-карабахский конфликт.

По мнению политолога Степана Григоряна, визит представителей влиятельных западных структур в Армению в очередной раз показывает, что интерес Запада к Армении растет.

«Евросоюз, НАТО, США идут сюда не воевать, но влиять на ситуацию, показать смелость поддержать нас, Армению, чтобы сохранить территориальную целостность Армении и справедливо разрешить арцахский вопрос, и [поддержать] Грузию, чтобы не оказывали давление на Грузию. Вы знаете, что у Грузии более четкая позиция по отношению к Западу. Чтобы воля ее народа не была попрана», - сказал Григорян.

В ходе встречи со спецпредставителем генсека НАТО Хавьером Коломина Пирисом премьер-министр Армении, в частности, заявил, что всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта является приоритетом для армянской стороны. Премьер-министр также отметил важность открытия региональных коммуникаций.

Никол Пашинян вновь затронул вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, сказав представителю Североатлантического альянса, что этот вопрос напрямую влияет на региональную ситуацию.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар и премьер-министр Армении подчеркнули важность возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Частичная активность есть также в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта»

По словам политолога Степана Григоряна, эти встречи свидетельствуют также о том, что частичная активность есть и в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Во-первых, министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в ООН в рамках Минской группы. Сейчас во время всех этих визитов затрагивается карабахский вопрос, и все признают, что переговорный процесс должен быть возобновлен, чтобы окончательно был зафиксирован статус Нагорного Карабаха. Когда вы остаетесь в своем регионе наедине с Россией и Турцией, Азербайджан говорит: «вопрос решен, чего вы хотите?» В том числе и Россия [говорит]», - сказал Григорян.

По мнению политолога, визит представителей НАТО и ЕС в Армению также следует рассматривать в контексте активизации сотрудничества Армения-ЕС и Армения-НАТО.