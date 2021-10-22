Москва рассчитывает на скорейший запуск формата «3+3» по Закавказью

«Мы ориентируемся на скорейший запуск консультативного регионального механизма «3+3» в интересах всех его участников», - сказала Захарова.

«Мы видим стремление ряда западных государств, в первую очередь США, помешать некоторым процессам, просто вставить палки в колеса данному начинанию», - отметила представитель МИД РФ.

По ее словам, американская сторона в своих попытках воспрепятствовать запуску переговорного механизма занимается дезинформацией, приписывая Москве инициативу по созданию этого формата.

Дипломат напомнила о том, что идея создания такого механизма была предложена президентами Азербайджана и Турции.

«Как вы знаете, Россия эту инициативу поддержала. Мы исходим из того, что развитие многостороннего регионального сотрудничества абсолютно точно отвечает интересам всех участников данного формата. И на наш взгляд, запуск этого механизма способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий и раскрытию экономического, транспортного, гуманитарного потенциала региона», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В начале недели во время визита в Грузию министр обороны США Ллойд Остин, в частности, заявил: «Россия, которая оккупирует 20 процентов территории Грузии, должна соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года, прежде чем говорить о какой-либо новой платформе».