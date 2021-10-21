Министр образования отрицает, что обсуждается вопрос открытия русских школ в Армении

На данный момент вопроса открытия русских школ в Армении в нашей повестке дня нет, заявил сегодня министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, комментируя слова министра иностранных дел России о подобном интересе со стороны Армении.

«Подобного вопроса в повестке дня нет, в данный момент нет какого-либо обсуждения ни об открытии русских школ в Армении, ни об открытии армянских школ в России», - сказал Думанян.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе в ходе дискуссии на тему «Русский мир и современные вызовы» четко заявил, что власти Армении проявили интерес к открытию русских школ в стране.

«Создаются, в том числе по инициативе [спикера Совета Федерации] Валентины Матвиенко пять русских школ с полной программой обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении», - согласно РИА Новости, 15 октября заявил Лавров, выступая на 7-м Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Думанян сегодня на брифинге с журналистами отметил, что, возможно, Сергей Лавров говорил о каких-то программах, а не об открытии школы.

«Министр иностранных дел, в частности, сказал, что правительство Республики Армения собирается открыть русскую школу? Я нигде не читал подобную новость. Министерство не имело контактов с господином Лавровым. Действительно, любая программа заслуживает внимания, чтобы понять, о чем идет речь, давайте ознакомимся, поймем», - сказал министр глава МОНКС.

Тем не менее, по словам министра, перед ними стоит задача усиления преподавания русского и других иностранных языков в школах, над которой они сейчас пытаются работать.

«Чем больше языков мы будем знать, тем более гибкими, более информированными, более свободными мы будем. В конце концов, мы не изолированы в наших границах, в 21-м веке мы нуждаемся в контактах. Знание языка даст нам только больше возможностей, тем более что Армения является стратегическим партнером России», - подчеркнул Думанян.

В настоящее время в Армении действуют пять русских школ. В них учатся дети российских военнослужащих. Кроме того, в ряде школ есть русские классы для детей, имеющих гражданство России и других стран.