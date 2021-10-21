Заболеваемость коронавирусом в Армении увеличивается день ото дня, система здравоохранения работает на пределе возможностей

Только за последние 24 часа было подтверждено более 2600 новых случаев заражения. Коронавирус ежедневно уносит несколько десятков жизней. За последние сутки умерли 32 человека. Общее число погибших умерших приближается к 6000.

В последнее время система здравоохранения работает на пределе возможностей, сотни пациентов ждут госпитализации, мест нет, освобождающиеся койки занимают сравнительно более тяжелые пациенты.

Телефоны триаж-центра по оценке состояния инфицированных и их направлению в медучреждения не смолкают, ежедневно туда поступают сотни вызовов, работают все бригады, обслуживающие пациентов с ковидом.

В машинах скорой помощи есть кислород, тем, кто нуждается в кислороде, помогают дома до тех пор, пока не освободится место для госпитализации.

«Люди звонят и ночью и днем, люди в домах задыхаются, единственная помощь – это мы», - сказал один из сотрудников скорой помощи.

У сотрудников скорой помощи в течение смены даже нет времени на отдых, они постоянно на вызовах. При этом жители Армении не спешат вакцинироваться, а в закрытых местах, например в загруженном общественном транспорте или в торговых центрах, очень немногие носят маски.