В сентябре цены на продукты питания выросли примерно на 16%

В Армении, где минимальная пенсия составляет 25,5 тыс. драмов, а минимальная заработная плата - 68 тыс. драмов, значительная часть доходов людей уходит на покупку именно продуктов питания, а рост цен особенно сильно бьет по уязвимым слоям населения.

Согласно последним данным Статистического комитета, установлен новый рекорд подорожания продуктов питания в Армении в этом году. Постепенно и все больше растущие с января цены на продукты питания в сентябре, по сравнению с сентябрем прошлого года, выросли на 15,8%.

Например, если в январе этого года, по сравнению с январем 2020 года, цены на продукты питания выросли на 6,6%, в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, - на 8,5%, то в августе, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, - на 15,6%.

Как мы уже отмечали, самые высокие цены в этом году зафиксированы в сентябре. Так, например, картофель подорожал на 66,7%, свинина - на 40,2%, сахар - на 31,7%, яйца - на 27,4%, масло - на 14,2%, молочные продукты - на 10%, хлеб - на 9,8% и так далее.

На фоне всего этого, опять же, по последним данным Статкомитета, в августе этого года, по сравнению с августом прошлого года, среднемесячная заработная плата повысилась на 7,9%, то есть рост почти вдвое меньше роста цен в августе-сентябре.

То, как реагируют на это подорожание власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, не новость.

В Армении Центральный банк является гарантом обеспечения стабильности цен. Регулятор в течение нескольких лет, с февраля 2017 года, снижал ставку рефинансирования - с 6% до 4,25%, таким образом преследуя цель сделать финансовые средства более доступными для экономики и тем самым стимулировать экономический рост. Однако после 44-дневной войны, в условиях ускорения инфляции, Центробанк с декабре прошлого года с целью сдержать инфляцию уже шесть раз повышал ставку рефинансирования, последний раз – 14 сентября, установив ее на уровне 7,25%.

По словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Тадевоса Аветисяна, очевидно, что, с одной стороны, властям не удалось предотвратить стремительный рост инфляции, так как бороться с инфляцией только с помощью инструментария Центральной банка уже невозможно, с другой стороны, доходы людей адекватно не растут.

«Минимальная заработная плата не повышается, базовая зарплата госслужащих не повышается, это уже само по себе отношение, а последствия все граждане, каждая семья ощущает каждый день, потому что с каждым месяцем цены растут все больше», - отметил Аветисян.

Радио Азатутюн сегодня также обратилось к заместителю председателя постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам, депутату правящей фракции «Гражданский договор» Бабкену Туняну, однако он посоветовал обратиться по вопросу роста цен в Комиссию по защите экономической конкуренции.

Согласно последним данным Статистического комитета, относящимся к 2019 году, в Армении бедными являются 26,4% всего населения, которые в том году зарабатывали менее 44 тыс. 48 драмов или менее 91,7 доллара в месяц.