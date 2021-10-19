Полиция планирует переход от старых паспортов к новым - биометрическим

Если сейчас гражданин может вместо биометрического паспорта, который стоит 25 тысяч драмов, взять паспорт старого образца, за что он платит в 25 раз меньше - 1000 драмов, то в будущем у него не будет такой альтернативы. Власти не уточняют, когда планируют полностью перейти на биометрические паспорта.

Начальник юридического отдела Паспортно-визового управления Ирина Мкртчян в распространенном полицией видео поясняет, что срок действия старых паспортов сокращается, чтобы полностью был совершен переход на биометрические паспорта.

«То есть это изменение предусмотрено только для перехода на новую систему, что не будет прерывать выдачу паспортов и не повлечет за собой ограничение прав лиц. Также отмечу, что предоставление проездных документов, содержащих биометрические данные, вытекает из требований Соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Республикой Армения и Евросоюзом», - сказала Мкртчян.

Два законопроекта, с 16 октября находящиеся в обращении на официальном сайте проектов правовых актов, по большей части подверглись критике, более 95% пользователей выступили против этого изменения.

По словам сотрудника полиции, несколько лет назад, параллельно с переходом на систему биометрических паспортов еще в 2013-2016 годах печать паспортов старого образца была прекращена, но в 2017 году ее возобновили.

«Это было обусловлено истечением срока контракта с польской компанией, а также отсутствием работ по внедрению новой системы биометрических паспортов. Чтобы не препятствовать реализации прав граждан, было принято решение продолжить выдачу паспортов старого образца. В настоящее время при координации правительства Республики Армения ведется активная работа по внедрению новой системы, содержащей новые биометрические данные», - сказала Ирина Мкртчян.

Она добавила, что, приказом начальника Полиции Армении от 15 октября, был объявлен конкурс на дизайн новых биометрических паспортов и идентификационных карт и создана соответствующая комиссия. В полиции не поясняют, почему было решено изменить дизайн этих двух документов и сколько денег на это будет израсходовано из госбюджета. Представитель полиции заверяет, что сокращение срока действия паспортов старого образца не связано со сроком разрешения на въезд в другое государство и что эта проблема решаема.

«В том случае, когда лицу выдается разрешение на въезд в другое государство на срок X, после истечения срока действия паспорта лицо может использовать это разрешение, показав старый паспорт пограничнику, а тажке может прийти в компетентный орган данной страны, чтобы перенести штамп о разрешении на въезд на новый паспорт», - пояснила Ирина Мкртчян.

Правозащитник Артур Сакунц, который часто путешествует, задается вопросом, как получить визу другой страны при наличии паспорта со сроком действия в 2 года, когда визы обычно выдаются на более длительный срок. Сакунц не нашел никакого обоснования предложениям полиции, в частности, почему срок будет составлять 2 года, а не 10 лет.

«Человек будет находиться за границей, скажем, 3-4 года, как он будет решать вопросы со своим новым паспортом, или гражданин должен будет заплатить за это дополнительно, или государство будет менять паспорт каждые два года? То есть, в основе этого решения нет ответов на эти вопросы ни в плане финансовых, ни в плане юридических регулирований», - сказал правозащитник.