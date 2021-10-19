Пашинян считает важным «дальнейшее сближение и взаимную интеграцию» экономик Армении и России

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в своем послании Пашинян отметил, что имеющие десятилетнюю историю межрегиональные конференции «стали одним из важных институтов сотрудничества в рамках союзнических отношений между нашими двумя странами».

«Армяно-российское межрегиональное сотрудничество, в основе которого около двух десятков соглашений, имеет действительно широкую географию. Оно включает в себя почти все регионы Армении, административные единицы, расположенные в самых разных уголках Российской Федерации, включая Ленинградскую, Оренбургскую, Ярославскую, Омскую, Ульяновскую, Архангельскую, Ростовскую и Вологодскую области. Существование этих связей - одно из ярких проявлений исключительных отношений между нашими двумя странами», - говорится в послании премьер-министра.



По словам Пашиняна, Российская Федерация не только играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе, но и играет центральную роль в экономике Армении. «Россия - главный торговый партнер Армении», - заявил глава армянского правительства.



«В 2019 году наша двусторонняя торговля превысила порог в два миллиарда долларов, а в текущем году уже зафиксирован двузначный рост торгового оборота.



Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины “Спутник Лайт”, что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией.

Уровень экономического сотрудничества между нашими странами соответствует требованиям, вытекающим из характера союзнических отношений, однако это отнюдь не подразумевает фиксацию статической ситуации, а, напротив, требует постоянной работы, развития и совершенствования.



Мир стремительно меняется, и наши отношения должны соответствовать требованиям этих изменений. Нам необходимо совершенствовать наши экономические отношения так, чтобы они способствовали развитию конкурентоспособных экономик в наших странах.

В контексте вышеизложенного мы считаем важным дальнейшее сближение и взаимную интеграцию наших экономик, которая должна основываться на свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Евразийский экономический союз, в свою очередь, служит этой стратегической цели, и мы заинтересованы в укреплении этой структуры и совершенствовании ее институтов. Очевидна также необходимость диверсификации наших экономических связей.

В дополнение к традиционным сферам необходимо искать пути дальнейшего развития сотрудничества в сферах высоких технологий, инноваций и наукоемких секторов экономики. Убежден, что сегодняшнее мероприятие - один из инструментов, который наилучшим образом служит достижению вышеуказанных целей.



Еще раз приветствую всех участников форума и желаю плодотворной работы на благо наших стран и народов», - отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании.