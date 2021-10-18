ЕС опоздал на поезд по части Карабаха, но пытается на парашюте опуститься в самую гущу обсуждений – Рикард Йозвяк

Такое мнение в эфире Воскресной аналитической программы «С Грайром Тамразяном» высказал эксперт РСЕ/РС по европейским вопросам Рикард Йозвяк, который подчеркнул, что ЕС вообще не был вовлечен в этот вопрос и был полностью проигнорирован другими державами.

Сейчас же, как заметил эксперт, в Брюсселе просто пытаются «сесть на вертолет и оттуда на парашюте опуститься в самую гущу обсуждений».

«Они хотят свести [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева для двусторонних переговоров на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе 15 декабря. И вот как они хотят протолкнуть эту идею: послушайте, это нейтральная платформа для вас, здесь нет никого другого. Здесь нет Ирана, нет России, нет Турции», - отметил Йозвяк, подчеркнув, что из Еревана и Баку по этому поводу слышны в основном положительные мнения.

На вопрос, не попытается ли Россия заблокировать возможную встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, эксперт ответил так: «Я не думаю, что они заблокируют эту попытку, но у России есть много других способов заставить ЕС задуматься о других вещах. Прямо сейчас мы слышим по новостям о росте цен на газ. Таким образом, у России есть много разных способов заявить о своем присутствии в Европе. И это будет ощущаться этой зимой».

По мнению Йозвяка, когда дело доходит до конфликтов, Евросоюзу зачастую не удается с ними справиться. В то же время эксперт отметил, что Брюссель может быть неплохим миротворцем в плане того, что он может предложить деньги, время и услуги своих дипломатов.