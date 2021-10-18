Правящая партия проиграла в Горисе и Мегри

В Мегри победили представители возглавляемой Арамом Саргсяном партии «Республика», а в Горисе – блок действующего мэра Аруша Арушаняна, который поддерживает оппозицию.

30-летний Арушанян, обвиняемый в нарушениях в связи с досрочными парламентскими выборами 20 июня, в настоящее время находится под стражей и участвовал в выборах из места заключения.

По данным оппозиции, в Горисе за блок «Аруш Арушанян» проголосовали 6 256 человек, а за правящую партию «Гражданский договор» проголосовали 3 590 человек.

Накануне до объявления официальных результатов в штабе Аруша Арушаняна уже праздновали победу блока. Недавно освобожденный заместитель мэра Гориса Менуа Овсепян, ссылаясь на предварительные результаты выборов, заявил, что горисцы видят свое будущее с Арушем Арушаняном.

Проправительственный кандидат Владимир Абунц заявил вчера журналистам, что если будут проведены честные выборы и правящая партия проиграет, то она признает свое поражение.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли у кандидата сомнения в несправедливости выборов, Абунц не дал прямого ответа.

По предварительным результатам, в Сюнике правящая партия победила только в общинах Тег и Татев.

Отметим, что по предварительным данным, партия «Гражданский договор» заняла второе место и на выборах в Гюмри, где победу одержал блок действующего мэра.