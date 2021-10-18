Подвоз избирателей, направление голосования – наблюдатели о зафиксированных нарушениях на выборах в Сюнике

В Горисе, где проживает около 20 тысяч человек, конкуренция идет между представителями «Гражданского договора», Армянского национального конгресса и действующим мэром от оппозиции Арушем Арушаняном. 30-летний Арушанян, обвиняемый в нарушениях на досрочных парламентских выборах 20 июня, в настоящее время содержится под стражей.

Кандидат в мэры от партии власти – Владимир Абунц. Раньше он был беспартийным, работал на таможне. Он только недавно вступил в ряды «Гражданского договора».

Список Армянского национального конгресса (партии первого президента Армении Леона Тер-Петросяна) возглавляет Карен Лазарян. Он является директором Горисского государственного колледжа и членом Совета старейшин.

Впервые в Сюнике местные выборы прошли по пропорциональному списку. Граждане голосовали за партии или блоки, а глава общины избирается уже избранными членами Совета старейшин.

За выборами в Сюнике следили также местные наблюдательные миссии. Блок «Независимый наблюдатель» накануне сообщил о ряде зафиксированных нарушений.

«В селе Тег Тегской общины представители партии «Гражданский договор» допустили определенные нарушения избирательного законодательства: на избирательном участке одновременно находились три доверенных лица, в то время как каждая партия может иметь по одному доверенному лицу», - сказал представитель блока «Независимый наблюдатель» Даниэль Иоаннисян.

«Явно виден процесс подвоза избирателей, то есть, избирателей привозят и увозят на одних и тех же машинах. Это не выглядит так, как будто кто-то подвозит соседскую бабушку к избирательному участку. Очевидно, что это, по сути, оказание услуги избирателям. Причем в этом задействованы автомобили без номеров», - добавил наблюдатель.

По словам Иоаннисяна, наблюдательная миссия также зафиксировала случаи направления процесса голосования со стороны доверенных лиц или сторонников блока «Аруша Арушаняна» на избирательных участках в Горисе.

Что касается раздачи предвыборных взяток, то, по его словам, у них нет никаких фактов, относительно данной общины.

По данным «Независимого наблюдателя», наиболее спокойно выборы прошли в Мегри, где не было зафиксировано каких-либо нарушений.

Корреспондент Радио Азатутюн накануне посетил один из избирательных участков в Мегри. Голосование там проходило нормально. Жители Мегри отмечали, что в результате выборов ожидают положительных изменений в своей общине.