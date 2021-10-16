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Карабах

Российские миротворцы стабилизировали обстановку в Мартунинском районе НК – МО РФ

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (архив)

«За прошедшие сутки зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Российским миротворческим контингентом обстановка стабилизирована, приняты меры по недопущению дальнейшей ее эскалации. Проводится разбирательство».

Об этом говорится в распространенном 15 октября информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что 14 октября оборонное ведомство Карабаха сообщило, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении боевого опорного пункта Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированного в восточной приграничной зоне Карабаха, в результате чего огнестрельное ранение получили шестеро военнослужащих. На следующее утро в Карабахе сообщили об обстреле санитарной машины подразделения Армии обороны, дислоцированной на северо-востоке Нагорного Карабаха.

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