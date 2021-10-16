Российские миротворцы стабилизировали обстановку в Мартунинском районе НК – МО РФ

Об этом говорится в распространенном 15 октября информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что 14 октября оборонное ведомство Карабаха сообщило, что вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении боевого опорного пункта Армии обороны Нагорного Карабаха, дислоцированного в восточной приграничной зоне Карабаха, в результате чего огнестрельное ранение получили шестеро военнослужащих. На следующее утро в Карабахе сообщили об обстреле санитарной машины подразделения Армии обороны, дислоцированной на северо-востоке Нагорного Карабаха.