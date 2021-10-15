СНБ Армении присоединилась к принятому в Москве заявлению, осуждающему Запад - СВР РФ

Хотя правительство Армении в своей недавно утвержденной программе декларирует, что у страны стратегический диалог и привилегированные отношения с США и Францией, которые она намерена углублять, непосредственный подчиненный премьер-министра Никола Пашиняна - директор Службы национальной безопасности в Москве согласился, что западные спецслужбы стремятся дестабилизировать страны СНГ, в том числе и Армению.

Причем, об этом мы узнаем не от Службы национальной безопасности Армении, а из сообщения Службы внешней разведки России.

Ведомство, возглавляемое Сергеем Нарышкиным, в частности, сообщает, что на днях в Москве состоялось совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, в которой приняли участие делегаты всех стран содружества, включая Армению.

Согласно российской стороне, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах Содружества «в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения «демократии» извне». Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер.

Более того, отмечается, что кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы. В этой связи была достигнута договоренность «о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам».

В тот же день встречу с главами спецслужб стран СНГ в режиме видеоконференции провел президент России Владимир Путин.

Вот уже два дня правительство Армении и Служба национальной безопасности хранят молчание о том, считает ли официальный Ереван, что спецслужбы западных стран с привлечением неправительственных и международных организаций пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении.

Особенно после бархатной революции 2018 года удивительно видеть подпись представителя правительства Армении под подобным текстом, отмечает правозащитник Вардан Арутюнян, автор многочисленных публикаций о репрессиях в советские годы,

«Потому что те демократические лозунги, благодаря которым сегодня эти люди находятся у власти, совершенно не соответствуют распространенному заявлению. Я вижу, что этим шагом Республика Армения окончательно отступает. Отступление от революции 2018 года было постоянно, в течение этих трех лет мы постоянно видели отступление, но это уже окончательное отступление», - сказал правозащитник.

«Что касается другой части вопроса, да, конечно, угроза заключается в том, что Армения, в частности, послевоенная Армения теряет последние остатки суверенитета», - добавил он.

Всего три месяца назад, принимая в Ереване комиссара Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархе, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что выделяемое Брюсселем Еревану содействие в размере 2,6 млрд евро «правительство Армении считает не столько возможностью привлечения крупных финансовых средств, сколько инвестицией европейских ценностей в нашу страну».

Насколько созвучны эти слова премьер-министра договоренностям, достигнутым два дня назад в Москве, это большой вопрос.

В связи с сообщением Службы внешней разведки России Радио Азатутюн сегодня направило запросы в пресс-службы аппарата премьер-министра и СНБ. Ответов пока нет.