Омбудсмен НК: Ситуация с утра спокойная

«После инцидента, после выстрелов по ряду направлений ситуация успокоилась. Об этом с сообщением выступила Армия обороны. Сегодня тоже нет сообщений об эскалации или обострении», - Гегам Степанян сообщил Радио Азатутюн.

По поводу военнослужащих, раненных во время вчерашнего инцидента, Степанян сказал следующее: «Речь идет о шести человеках, с самого начала было шесть человек. Я был в госпитале как раз в то время, когда туда привозили раненых ребят. Мы можем точно сказать, что речь не идет о жертвах или большем числе раненых».

По словам омбудсмена, трое из шести военнослужащих получили легкие ранения. «Троих прооперировали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, но, слава Богу, операции всех троих прошли очень успешно», - отметил Степанян.

Накануне вечером армянские военные власти Нагорного Карабаха сообщили, что тем же вечером азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по боевому посту Армии обороны, расположенному в восточной пограничной зоне Нагорного Карабаха, в результате чего шесть военнослужащих получили огнестрельные ранения.

Вскоре после полуночи появилось сообщение, что ситуация на всей линии соприкосновения стабилизировалась без каких-либо позиционных или территориальных потерь с армянской стороны.