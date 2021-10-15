Владелица возглавляемой братом Алена Симоняна компании – домохозяйка из села Уши

Как выяснилось, владелицей компании с уставным капиталом более 140 млн драмов (290 тысяч долларов) является 65-летняя одинокая женщина с проблемами со здоровьем.

Во время визита корреспондента Радио Азатутюн в село Уши Сируш Давтян не захотела отвечать на вопросы, но ее брат с условием, что его не будут записывать на камеру, сказал, что искать настоящих владельцев указанной компании следует в других местах, призвав оставить его сестру, страдающую от гипертонии, в покое. Документы, с указанием имени его сестры в качестве владельца крупной компании, вызвали у мужчины только улыбку: «Ну какой же из моей сестры крупный предприниматель?»

Возглавляемая Карленом Симоняном компания «Евроасфальт» была создана за несколько недель до «бархатной революции» 2018 года – 18 марта 2018 года с уставным капиталом в 50 тысяч драмов (около 100 долларов). Вторая компания Карлена Симоняна, «Евроасфальт 1», была создана в феврале 2021 года с капиталом в 140 млн драмов.

Вновь созданная компания «Евроасфальт» получила от государства два крупных заказа на укладку асфальта, первый из которых от Министерства территориального управления 17 июня этого года на сумму 368 млн драмов (более 760 тысяч долларов). Второй заказ составил 287 млн драмов (порядка 595 тысяч долларов) на асфальтирование внутриобщинных дорог в Апаране.

Во всей этой истории спикер парламента Армении Ален Симонян видит только одну проблему – СМИ, которые об этом писали. «Я не отвечаю на вопросы желтой прессы, на «желтые» вопросы не отвечаю», - заявил он журналистам.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян заявил в эфире Азатутюн ТВ, что ключевыми словами в этой истории являются «тендер» и «победа».

Ален Симонян, в свою очередь, указывает на то, что компания его брата предложила самую низкую цену на осуществление работ.

Компания «Евроасфальт» действительно в своем тендерном предложении указала цену, которая на 50 тысяч драмов (около 100 долларов) ниже, чем у конкурентов.

Представители проигравших компаний в беседах с корреспондентом Радио Азатутюн не стали критиковать решения правительства о заключении контрактов с их конкурентом, намекнув на то, что они не хотят портить отношения со своим основным заказчиком – государством.

Журналист с многолетним опытом журналистских расследований Ваге Саруханян, который также писал о тендерах, выигранных компанией, возглавляемой братом спикера парламента, тем не менее, видит в этом коррупционные риски.

«В прошлом, например, было много критики в адрес правительства Республиканской партии Армении за то, что организаторы тендера сообщают связанным с ними компаниям, что, например, компания X предлагает или предложит ту или иную сумму, чтобы они могли предложить немного меньшую цену и победить. В замен организаторы тендера получают откаты. Я не знаю, что произошло в данном случае, я не предъявляю обвинений, у меня нет оснований для этого, но ясно, что есть основанное на логике подозрение, и возможность коррупционного риска в настоящее время отвергать нельзя», - отметил он в беседе с Радио Азатутюн.

Связаться с компанией «Евроасфальт» не удалось. В документах, относящихся к компании, были указаны два адреса: Ереван, улица Арташисяна 105/1, который на месте найти не удалось, и второй, Ереван, улица Абовяна, по которому в то время находилась только бабушка Алена Симоняна, которая упомянула, что она приехала навестить дочь – мать спикера парламента.

Радио Азатутюн не удалось связаться с Карленом Симоняном, и вопросы о том, почему он стал интересоваться укладкой асфальта сразу после смены власти, остались без ответа. Помимо этих компаний Карлен Симонян также является заместителем директора компании TS Construction, занимающейся производством бетона.

Платформа по проверке фактов выяснила, что эта компания является одним из доноров правящей партии «Гражданский договор» и в последний раз пожертвовала около 5 млн драмов (около 10 тысяч долларов).

В бытность оппозиционером лидер партии «Гражданский договор», премьер-министр Никол Пашинян крайне резко высказался о подобных совпадениях.

Подобные сравнения, однако, неприемлемы для члена команды Пашиняна Алена Симоняна. «Я правда не понимаю таких сравнений. Я понимаю, что люди привыкли судить других по своим собственным стандартам, но если они поступали так, это не значит, что это имеет какое-то отношение ко мне», - заявил он.

Журналист-расследователь Ваге Саруханян напомнил, что Симонян был депутатом, который инициировал увеличение штрафов за клевету и оскорбления, а провластная фракция установила уголовную ответственность за оскорбление должностных лиц.

«Ему очень больно отвечать на любую, даже незначительную критику или публикации, содержащие точную информацию о нем самом или о его окружении. Если такое должностное лицо содрогается, значит, публикация добилась своей цели», - отметил журналист.