Минздрав обсуждает вопрос о введении платного лечения COVID-19 для непривитых граждан

Министерство здравоохранения обсуждает вопрос о введении платного лечения COVID-19 для непривитых граждан. Новое изменение, вероятно, вступит в силу с декабря, если решение, в конце концов, будет принято, сообщил Радио Азатутюн заместитель министра здравоохранения Геворк Симонян.

Он отметил, что это будет крайней мерой, но справедливым решением.

Стоимость лечения от коронавируса варьируется в зависимости от тяжести заболевания, но, по предварительным подсчетам, для непривитых граждан оно может стоить в среднем 800 тыс. драмов.

«Лечение может обойтись от нескольких сотен тысяч до миллиона и более драмов», - сказал чиновник.

Почему Минздрав хочет пойти на такой резкий шаг? Замминистра называет две основные причины. Во-первых, по его словам, этим шагом они не хотят увеличивать финансовое бремя граждан, а хотят повысить их чувство ответственности.

«Медленные темпы вакцинации приводят к этой мысли. Вторая причина - огромные средства, расходуемые государством, которые не бесконечны. Эти средства берутся из других программ, меньше расходуются на другие заболевания или на другие государственные программы», - сказал Геворк Симонян.

С момента регистрации первого случая инфицирования коронавирусом государство потратило на медицинские услуги, по официальным данным, более 80 млн долларов.

По вакцинации Армения продолжает отставать от других стран региона. Хотя бы одну дозу вакцины в Армении получили около 15% населения. Между тем, например, в соседней Грузии этот показатель составляет примерно 25%, а в Азербайджане – 48%.