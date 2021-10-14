Правительство заявляет о рекордном сборе налогов и пошлин на фоне замедления экономического роста

За девять месяцев этого года в госбюджет поступил 1 трлн 137 млрд драмов, что по текущему курсу составляет 2 млрд 358 млн долларов. Эти цифры после заседания правительства представил журналистам председатель Комитета государственных доходов (КГД) Рустам Бадасян, назначенный на эту должность всего два месяца назад.

«Если сравнить эти цифры с данными за аналогичные периоды 2019-го и 2020 годов, то налоговые поступления в 2019 году составили 1 трлн 79 млрд драмов, а в 2020 году – 1 трлн 16 млрд драмов. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, было собрано на 58,1 млрд драмов больше, то есть рост составил 5,4%», - пояснил глава КГД.

Согласно госбюджету Армении на 2021 год, в этом году правительство должно суметь собрать 1 трлн 440 млрд драмов налогов и пошлин, а в 2022 году еще больше - 1 трлн 843 млрд драмов или, по сегодняшнему обменному курсу, более 3,8 млрд долларов.

Из каких конкретно секторов экономики и с каких хозяйствующих субъектов государство взимает или собирается взимать столько денег? Сыграл ли свою роль резкий рост цен на товары и услуги в Армении? По данным Статкомитета, например, в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем прошлого года, цены на продукты питания в стране выросли на 15,8%, как следствие, больше денег обращается в экономике и в качестве налогов поступает в госбюджет. И наконец, не станет ли подобный рост собираемости налогов бременем для экономики, замедляя ее развитие?

«Я связываю это больше с определенной экономической активностью, которая восстанавливается и становится выше показателей 2019 года. Что касается инфляции, то она однозначно оказывает определенное влияние, но его не стоит переоценивать, и следует учитывать, что все остальные показатели растут, и это явление достойно более глубокой профессиональной оценки, которую, думаю, дадут соответствующие органы», - ответил Бадасян.

Напомним, по последним данным Статкомитета, рост экономической активности в Армении замедлился более чем в 10 раз. После спада, зарегистрированного в январе-феврале, в марте начался рост, и в апреле, по сравнению с апрелем 2020 года, индекс экономической активности вырос на 23,4%. Однако с каждым последующим месяцем рост был все меньше. Постепенно снижаясь, в августе этого года, по сравнению с августом прошлого года, индекс экономической активности составил всего на 2,3%, что более чем в 10 раз меньше апрельского показателя.

Государство, с одной стороны, очень быстро собирает налоги, с другой стороны, не в состоянии совершать расходы

Экономист Сурен Парсян в качестве первой причины высоких налоговых поступлений назвал именно инфляцию.

«Чем выше цена товара, тем выше налоговые поступления. Это соотношение сохраняется, и независимо от того, кто в данный момент возглавляет Комитет госдоходов, эти налоговые поступления будут такими, поскольку их выплачивает армянский народ на фоне высокой инфляции», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Парсян.

Экономист выделил еще две причины: первая состоит в том, что прежде работавшие «в тени» работники вышли «из тени» и вошли в налоговое поле; вторая причина – зафиксированный в этом году экономический рост.

«Государство, с одной стороны очень быстрыми темпами собирает налоги, даже есть довольно большие переплаты. Я должен это отметить по сравнению с прошлым годом. С другой стороны, оно не в состоянии совершать расходы», - отметил Сурен Парсян.

Он представил данные официальной статистики, согласно которым капитальные расходы за 7 месяцев недовыполнены на 30%, а общие расходы перевыполнены примерно на 10-11%.

«То есть, государство забирает деньги из экономики, но не может их вернуть в экономику. Естественно, это тормозит экономическую активность и развитие», - подчеркнул экономист.