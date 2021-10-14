В Армении от ковида умерла роженица

«Несмотря на огромные усилия, предпринятые нашими специалистами, не удалось спасти жизнь молодой женщины», - написала Аванесян.

В сентябре был зарегистрирован случай смерти беременной женщины от ковида. По данным ведомства, тогда у 23-летней женщины была выявлена острая респираторная недостаточность, двусторонняя пневмония с 40-процентным поражением легких.

Отметим, что с начала эпидемии коронавируса в Армении от Covid-19 скончались 5675 человек.

За прошедшие сутки в Армении выявлено 1589 новых случаев, а от ковида скончались 29 пациентов.