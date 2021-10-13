Согласно законопроектам, работодатель будет иметь право уволить тех, кто не представит справку о вакцинации или ответ ПЦР-теста

Работодатель может быть привлечен к ответственности

С завтрашнего дня вступает в силу решение министра здравоохранения, согласно которому работодатель должен будет требовать от работника представить либо справку о вакцинации, либо каждые 14 дней представлять отрицательный ответ ПЦР-теста. Если работник не представит ни того, ни другого, работодатель будет привлечен к ответственности.

Штрафующим органом в данном случае является Инспекционный орган здравоохранения и труда. В случае фиксирования нарушения в первый раз работодателю будет вынесено предупреждение либо на него будет наложен штраф в размере 100-300 тыс. драмов. В случае повторения того же нарушения в течение года штраф составит 150-500 тыс. драмов.

По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромеллы Абовян, это решение министра здравоохранения было разработано на основе международного опыта. «Подобное регулирование с 15 октября применяет также Италия. И факты показывают, что ограничительные меры однозначно эффективны», - сказала она.

Разрабатываются новые проекты

Наряду со всем этим Министерство юстиции и Министерство труда и социальных вопросов представили на общественное обсуждение проекты поправок в Трудовой кодекс и закон «Об общественной службе», которые дадут работодателю право уволить работника, не выполнившего одно из этих двух требований.

Это будет касаться также общественных служащих.

«Работодатель получает право не выплачивать заработную плату за этот период, и при неявке на работу в течение 30 дней получает право расторгнуть трудовой договор. Если неявка на работу составляет 50 дней в течение 12 месяцев, работодатель также получает право расторгнуть договор. Что еще в этом случае теряет сотрудник? Этот период не будет учитываться при расчете ежегодного отпуска и не будет учитываться в стаже», - пояснил заместитель министра труда и социальных вопросов Рубен Саргсян.

От обязательного требования представлять каждые 14 дней отрицательный результат ПЦР-теста или представить справку о вакцинации освобождаются граждане, у которых после первой дозы вакцины возникла аллергическая реакция, беременные женщины и дети до 18 лет. К этому списку добавлен еще один пункт: недавно выздоровевшие от COVID-19 граждане также освобождаются от этого требования. «Лица, которые в течение предыдущих 90 дней переболели COVID-19, также являются исключением, они в этот период также не будут сдавать тест и не будут вакцинироваться», - сообщила сотрудница Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

Согласно вынесенному на общественное обсуждение законопроекту, к административной ответственности будут привлечены также работодатели, не требующие от сотрудников отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Радио Азатутюн поинтересовалось у представителя Минюста Тиграна Дадунца, могут ли уволенные сотрудники обжаловать решение работодателя в суде и восстановить свое право на работу.

«Есть возможность судебной защиты, если работодатель уволит сотрудника с нарушением законодательства, это зависит от того, каким будет законодательство. Сейчас мы обсуждаем эти проекты, как работодатели будут правильно применять это законодательство», - сказал он.

С завтрашнего дня работодатели окажутся между двух огней - Гагик Макарян

По словам представителей ведомств, данные проекты, с 7 октября выставленные на обсуждение на сайте e-draft, для получения особого мнения направлены в Международную организацию труда. В ближайшее время также будут организованы обсуждения с Конфедерацией профсоюзов Армении, Союзом работодателей и другими заинтересованными сторонами.

Между тем, по словам председателя Республиканского союза работодателей Гагика Макаряна, ведомства не должны были выносить эти проекты на обсуждение только сейчас, эти законодательные изменения должны были быть приняты еще месяц назад. По мнению Макаряна, с завтрашнего дня работодатели окажутся между двух огней, не зная, следовать ли решению министра здравоохранения или руководствоваться Трудовым кодексом, в который пока изменения не внесены.

«В этой связи необходимо изменить Трудовой кодекс, чтобы создать рычаги для работодателя, потому что работодатель будет руководствоваться Трудовым кодексом, трудовым договором, который не содержит подобных пунктов. Приказ был отдан в спешке. Только через месяц после приказа будут внесены новые законодательные изменения, следовательно, получается, что у нас есть действующий с 1 октября приказ, но в лучшем случае только с 1 ноября у нас будут поправки к кодексу, которые должны применяться прямо сейчас», - подчеркнул Макарян.

Эпидемическая ситуация в Армении остается напряженной

Эпидемическая ситуация в Армении продолжает оставаться напряженной. Только сегодня число новых случаев инфицирования увеличилось на 1217, еще 28 человек умерли.

По словам сотрудницы Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромеллы Абовян, среди инфицированных и умерших уже преобладают граждане среднего возраста.

«Болезнь помолодела, в основном поражая население в возрасте 30-50 лет. У нас также есть случаи среди детей, которые нуждаются в госпитализации и в настоящее время проходят лечение», - подчеркнула она.

Число людей, получивших первую дозу вакцины среди населения старше 18 лет, в Армении составляет 18%, вторую дозу - пока 9%. По уровню вакцинации Армения не улучшила свои позиции в регионе, она по-прежнему остается на последнем месте.

По стандартам ЕС, в плане распространения коронавируса Армения от опасной красной зоны приближается к горящей красной зоне. Это означает, что страны ЕС могут еще больше ужесточить правила въезда на свою территорию для граждан Армении.