Баку поднимает вопросы о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

«В целом мы довольны. Уже около года, как закончилась война и российские миротворцы разместились в Азербайджане, в нашем Карабахском регионе. В течение этого времени, если не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная, и в целом мы довольны. Конечно, остаются определенные вопросы, ожидающие своего решения, - в интервью итальянской газете "La Repubblica" заявил Ильхам Алиев, пояснив: - В частности, есть вопрос иностранцев, которые должны получать разрешение у Азербайджана для поездок на наши территории».

Сочтя необходимым несколько раз подчеркнуть, что Карабах – часть Азербайджана, которая сейчас находится в зоне ответственности российских миротворцев, Алиев сказал: «Хотя число «туристов», посещающих Карабах, резко сократилось, некоторые иностранцы все еще незаконно проникают на нашу территорию, в места дислокации российских миротворцев».

«Этот вопрос доведен до внимания уполномоченных органов России, Министерства обороны, чтобы этому был положен конец. Этот и некоторые другие вопросы должны найти решение», - подчеркнул азербайджанский лидер, не вдаваясь в подробности.

Около месяца назад об этом говорил советник Алиева Хикмет Гаджиев. «Карабах является территорией Азербайджана, а российские миротворцы размещены там временно», - сказал Гаджиев в интервью азербайджанской службе «Би-би-си», добавив, что «между сторонами все еще идут обсуждения для достижения дополнительных договоренностей по мандату миротворцев».

Между кем конкретно ведутся обсуждения и в каком формате, советник президента Азербайджана не уточнил.

Армянская сторона не говорила о переговорах и обсуждениях. Официальный Ереван лишь заявил, что Баку до сих пор не подписал мандат на размещение российских миротворцев и проводит против них широкомасштабную антипропагандистскую кампанию.

Однако одна из международных экспертных групп, следящих за конфликтом, несколько месяцев назад раскрыла некоторые скобки касательно закулисных дискуссий о мандате российских миротворцев. В частности, азербайджанский чиновник на условиях анонимности рассказал Международной кризисной группе, что еще в декабре прошлого года, через несколько недель после окончания боевых действий, Москва представила Еревану и Баку документ, в котором говорилось о том, какую роль будут играть российские миротворцы и какие задачи будут решать в Карабахе. Азербайджан был не согласен с рядом положений.

«Они хотят, чтобы Россия четко заявила, что территория, на которой размещены миротворцы, находится в Азербайджане», - сообщил Международной кризисной группе армянский чиновник, добавив, что требование было отклонено Ереваном и Степанакертом.

Один из российских чиновников, опять же на условиях анонимности, сообщил, что Кремль не стремится получить этот документ любой ценой. «Москва предпочитает подождать, пока Баку смягчит свою позицию», - сказал он.

Этот доклад Международной кризисной группы был опубликован в июне. Прошло четыре месяца, но видимого прогресса в этом вопросе пока нет.

Фактически, российские миротворцы находятся в данный момент в Нагорном Карабахе только согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в котором о них содержатся всего три предложения. Так, отмечается, что миротворческий контингент будет размещен сроком на пять лет, который может быть продлен еще на пять лет, если ни одна из сторон до конца срока не потребует вывода миссии из Карабаха. Между тем, в документе, подписанном Путиным, Алиевым и Пашиняном, не уточняется, какими конкретными правами и полномочиями обладают российские миротворцы и что они могут сделать, если, скажем, режим прекращения огня будет нарушен, как это уже происходило несколько раз, приводя также к человеческим жертвам.