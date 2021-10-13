Алиев в целом доволен деятельностью российских миротворцев в Карабахе

По его словам, «если не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная».
«Уже около года, как закончилась война и российские миротворцы разместились в Азербайджане, в нашем Карабахском регионе. В течение этого времени, если не считать мелких инцидентов, ситуация стабильная, и в целом мы довольны», - сказал Алиев, отметив, что остаются определенные вопросы, ожидающие своего решения.
«В частности, есть вопрос иностранцев, которые должны получать разрешение у Азербайджана для поездок на наши территории, находящиеся в настоящее время в зоне ответственности российских миротворцев. Хотя число «туристов», посещающих Карабах, резко сократилось, некоторые иностранцы все еще незаконно проникают на нашу территорию, в места дислокации российских миротворцев», - сказал президент Азербайджана.
Он подчеркнул, что этот вопрос доведен до внимания уполномоченных органов России, Министерства обороны, «чтобы этому был положен конец».
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