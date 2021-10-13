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Армения надеется в ближайшее время подписать с Ираном соглашение о транспортном коридоре от Персидского залива до Черного моря

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

Армения надеется в ближайшее время подписать с Ираном соглашение о создании транспортного коридора Персидский залив-Черное море.

Об этом сегодня в Ереване заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

«Что касается инициативы Персидский залив-Черное море, то могу поделиться, пожалуй, самой свежей информацией. Вчера мы снова обсуждали этот вопрос с иранской стороной. Могу сказать, что в рамках этой программы, в рамках этого соглашения события также развиваются достаточно динамично. Я надеюсь, что у нас в ближайшее время даже будет подписанное соглашение вокруг этого документа», - заявил Арарат Мирзоян.

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