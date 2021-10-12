Франция вместе с Россией и США работает над долгосрочным соглашением по Карабаху – посол Анн Луйо

Посол не сообщила подробностей, но сочла необходимым подчеркнуть участие всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе.

«Вы в курсе, что я здесь, в Армении, не участвую в работах Минской группы ОБСЕ. У меня есть коллега - Стефан Висконти, который является представителем Франции в Минской группе ОБСЕ. Но я уже могу вам сказать, что в Нью-Йорке был зарегистрирован прогресс, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы с удовольствием организовали встречу двух министров иностранных дел [Армении и Азербайджана]. Это может показаться маленьким шагом, но это был огромный шаг. Мы надеемся, что будут и другие решения подобного рода. И я могу вас заверить, что мы вместе с нашими российскими и американскими партнерами работаем над продвижением процесса, нацеленного на заключение более долгосрочного соглашения по Карабаху», - сказала она.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, нужно ли ждать активизации Минской группы ОБСЕ, представляющий Францию дипломат ответила: «Минская группа ОБСЕ уже активизировалась в Нью-Йорке, как я вам только что сказала. Мы не одни. Я думаю, что Армения и Азербайджан также должны двигаться».

Минская группа ОБСЕ, по сути, перестала функционировать, и только спустя почти год после 44-дневной войны, в конце сентября этого года, посредники смогли организовать в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, США и Франции также провели отдельные встречи с Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

В заявлении, опубликованном посредниками после встреч, в частности, отмечалось, что сопредседатели подтверждают свою приверженность продолжению работы со сторонами «в соответствии с их мандатом – для поиска всеобъемлющих решений всех других вопросов, которые связаны с нагорно-карабахским конфликтом и являются следствием».

В конце прошлой недели в Женеве посредники провели двухдневные консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и заместителем председателя Международного комитета Красного Креста, после чего заявили, что приветствуют публичные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о готовности встретиться друг с другом и с нетерпением ожидают обсуждения со сторонами условий и деталей подобной встречи.