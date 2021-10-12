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Политика

Премьер-министр назначил исполняющих обязанности руководителей общин в Гюмри, Ванадзоре, Джермуке и Вайке

Центральная площадь в Ванадзоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил сегодня исполняющих обязанности руководителей общин в Гюмри, Ванадзоре, Джермуке и Вайке.

По решению премьер-министра, перед предстоящими выборами вместо действующих руководителей общины временно возглавят Альберт Маргарян в Гюмри, Ваник Оганян в Ванадзоре, Ваагн Арсенян в Джермуке и Мхитар Матосян в Вайке.

Согласно решению, при назначении и. о. руководителей общин премьер-министр руководствовался пунктом 2.1 статьи 27 закона «О местном самоуправлении», в котором говорится: «В случае истечения срока полномочий главы общины премьер-министр Республики Армения назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят городские поселения, а губернатор области назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят исключительно сельские поселения».

Накануне, когда уже было известно о намерении властей, мэр Ванадзора Мамикон Асланян счел его незаконным.

Ранее сегодня из администрации Лорийской области сообщили, что губернатор области Арам Хачатрян вскоре представит сотрудникам муниципалитета новоназначенного и.о. руководителя общины.

Отметим, что выборы в Гюмри состоятся 17 октября, в общинах Ванадзор, Джермук, Вайк – 5 декабря.

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