Бывший армянонаселенный Арцвашен - Башкенд. Взгляд изнутри в преддверии армяно-азербайджанских переговоров

После 44-дневной войны параллельно с вопросом делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы на повестке дня встал вопрос об обмене анклавами (территориями, полностью окруженными территорией другого государства и не принадлежащими этому государству - ред.) между сторонами.

После войны 90-х годов в Тавушской области осталось семь азербайджанских анклавных сел, в Араратской области - еще одно азербайд;анское село Кярки (Тигранашен), а на азербайджанской стороне осталось армянское село Арцвашен, которое в свое время входило в Гегаркуникскую область.

Арцвашен, оккупированный азербайджанскими вооруженными силами в 1992 году, в списке населенных пунктов Советской Армении упоминается как Башкенд.

Хотя в селе до сих пор сохранились дома, принадлежащие армянам, сегодня уже заселенный азербайджанцами Башкенд с четырех сторон окружен азербайджанскими селами. Через Башкенд проходит дорога, объединяющая 28 сел Кедабекского района Азербайджана и ведущая в Шыныхский административный район. На въезде в село установлен военный блокпост, въезд и выезд посетителей контролируется, журналистам запрещено проводить съемку, так как территория считается стратегическим объектом.

Азербайджанская служба Радио Свобода поинтересовалась у жителей села, что они думают об обмене анклавами. Азербайджанцы не согласны на возвращение Башкенда Армении. Они говорят, что если потеряют Башкенд, десятки сел в этом районе останутся без средств к существованию.

Житель Башкенда Айдын Тагиев выращивает пшеницу и картофель и держит домашний скот. Он прописан в селе Дюзресуллу, но на холме с видом на село находятся армянские опорные пункты, и местные жители не могут спокойно заниматься своей повседневной работой. В Башкенде безопаснее.

Айдын Тагиев обеспокоен тем, что будет, если армяне вернутся. Через Башкенд проходят коммуникации района, линии подачи газа и электричества.

Житель села Мутудере Месим Касымов, принимавший участие в операции по захвату Арцвашена, рассказал, что до 1988 года они жили с армянами в мире, но после начала войны, когда его дом сгорел, отношения были заморожены. Касымов также считает возвращение армян проблематичным. Напомнив, что во время войны с обеих сторон было много жертв, он отметил, что боль велика.

В июне в ходе предвыборной кампании премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что позиция армянской стороны по вопросу анклавов состоит в том, чтобы оставить все как есть.

«Каково наше представление, что мы должны делать? Мы считаем, что есть общая логика анклавов, и есть способы решения вопросов, связанных с анклавами, определенные международным правом и практикой, что ту ситуацию, которая зафиксирована, оставляют, - сказал Пашинян, поясняя свою точку зрения. - Потому что и у нас есть анклав, у нас тоже есть Арцвашен под контролем Азербайджана. Наша логика состоит в том, что этот анклав должен быть заменен на анклав, и то, что находится под их контролем, остается под их контролем, то, что находится под нашим контролем, остается под нашим контролем».

Судьба армянских и азербайджанских анклавов до сих пор неясна. Пока неясно, будет ли вопрос обмена этими селами включен в повестку переговоров руководителей Армении и Азербайджана.