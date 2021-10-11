Пашинян и Путин обсудят в Москве ход реализации заявлений от 9 ноября и 11 января

Через месяц исполнится год с момента подписания ноябрьского заявления, однако до сих пор все еще не реализованы положения о возвращении пленных и региональной деблокаде. Азербайджан не вернул всех содержащихся в его тюрьмах армянских пленных. Более того, этот вопрос даже не был включен в повестку дня январской трехсторонней встречи Пашинян-Алиев-Путин.

В ноябрьском заявлении закреплялось также, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако никаких шагов для реализации этого пункта предпринято не было.

В повестке дня встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина также находятся вопросы, касающиеся укрепления стабильности в регионе, восстановления экономических связей и армяно-российских союзнических отношений.

Пашинян и Путин в последний раз встречались три месяца назад, после парламентских выборов в Армении. На той встрече, поздравляя Пашиняна, Путин подчеркнул важность доверия народа для «решения сложных вопросов», но не уточнил, о чем идет речь.



Накануне встречи лидеров двух стран сегодня в Москву отбывает Католикос всех армян. По сообщению пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, помимо встречи духовных лидеров Армении и России в российской столице запланирована трехсторонняя встреча духовных лидеров региона.

Хотя имя духовного лидера Азербайджана в сообщении пресс-канцелярии не упоминается, однако о встрече Гарегина Второго и Алашукюра Пашазаде ранее написали азербайджанские источники.

В ходе двухдневного визита Католикоса всех армян будет сопровождать предстоятель Арцахской епархии ААЦ.

Вчера в Москву вылетел и министр обороны Армении Аршак Карапетян. Минобороны пока не предоставило никакой информации о его встречах.