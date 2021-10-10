Минобороны РФ подтверждает: Карабахский мирный житель был убит в результате обстрела с азербайджанской стороны

В информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта (на 10 октября 2021 г.), в частности, говорится:

«9 октября в ходе проведения сельскохозяйственных работ в Мардакертском районе, вблизи линии соприкосновения сторон, в результате обстрела с азербайджанской стороны получил смертельное ранение мирный житель села Мадагиз. Командованием российского контингента проводится разбирательство инцидента с привлечением представителей обеих сторон».